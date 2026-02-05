21 Kutatóközpont: Lázárnak még a fideszesek ötöde szerint is le kellene mondani

A magyarok 55 százaléka azt gondolja, hogy Lázár Jánosnak le kell mondania a vécépucolós kijelentése után, derül ki a 21 Kutatóközpont Telex számára készített felméréséből.

Emlékeztetőül: Lázár február 22-én a Balatonalmádiban megtartott fórumán a magyar cigányokról azt mondta: „Ha migránsok nincsenek, és valakinek takarítani kell az InterCityn a mosdót, mert oda egyébként a magyar választópolgárok nem olyan nagy lendülettel jelentkeznek, hogy másnak a szaros mosdóját takarítsák, akkor fel kell tárni a belső tartalékokat. És a belső tartalék a magyarországi cigányságot jelenti. Ez a valóság”.

A miniszter mondatai után a nagy tiltakozás miatt bocsánatot kért, múlt héten Gyöngyösön pedig tiltakozók zavarták a fórumát. A legújabb fejlemény az ügyben pedig az, hogy a rendőrség maga cáfolta a minisztert egy közleményben, jelezve, hogy hogy Lázár korábbi állításaival szemben senkit sem igazoltattak a rendőrök a botrányba fulladt, gyöngyösi Lázárinfót követően.

Gyakori beszédtéma

A felmérés szerint az emberek többet beszélgettek a barátaikkal és a családtagjaikkal az építési és közlekedési miniszter mondatairól (28 százalék), mint a februári kormányzati juttatásokról és adókedvezményekről (26 százalék); az ukrajnai háborúról (25 százalék); a Szőlő utcai ügyről (24 százalék) vagy a Tisza Párt két igazolásáról, Kapitány Istvánról és Orbán Anitáról (19 százalék).

A fideszes szavazók közt a legtöbb szó a 13. havi nyugdíjról és a családi adókedvezményekről esett, míg a tiszás szavazóknál a Szőlő utcai javítóintézetben történtek fejleményei és Lázár kijelentése volt a két leggyakoribb beszédtéma.

Lázár kijelentéseiről a felmérés szerint még a pártnélküliek kétharmada (67 százalék) is hallott legalább minimális szinten. A válaszadók ötödéhez (20 százalék) nem jutottak el a miniszter szavai, míg a fideszesek 28 százaléka mondta azt, hogy nem hallott róla, viszont a 72 százalékuk meg tudta mondani, hogy miről beszélt a miniszter. A tiszásoknál ez az arány 95 százalék.

Nem elég a bocsánatkérés

A válaszadók 55 százaléka nem éri be Lázár eddigi bocsánatkéréseivel: 55 százalék szerint a fideszes politikusnak le kell mondania.

A kormánypárti szavazók ötöde (21 százalék) és a pártnélküliek fele (45 százalék) is így vélekedik, míg a fideszesek 54 százaléka szerint nem kell távoznia.