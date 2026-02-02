bűnügyóvodaverekedésvádemelés
Belföld

Megtépett és elvert három nő egy anyát az óvodában

admin Kolontár Krisztián
2026. 02. 02. 13:11

Durva bosszút áll három nő egy édesanyán, miután az egyikük gyermeke összekapott egy másik gyermekkel az egyik borsodi óvodában. A Kazincbarcikai Járási Ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat a harcias trió ellen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a vádlottak anya, lánya és meny rokoni kapcsolatban állnak. Az egyikük kisgyermeke az egyik borsodi településen lévő óvodába jár, ahol konfliktusba került egy másik gyermekkel.

A balhé abból pattant ki, hogy két kisgyermek összekapott.

Tavaly április végén a három nő megjelent az óvodában. Egyikük felelősségre vonta a másik gyermek édesanyját, majd összeszólalkoztak. Az asszony két társa beavatkozott a szóváltásba, és valamennyien trágár módon szidalmazták az édesanyát, majd rátámadtak.

A nők tenyérrel ütötték, megrúgták, és hajánál fogva rángatták az anyukát. A bántalmazást az óvoda épületén kívül az udvaron folytatták a védekezni próbáló édesanyával szemben. Az áldozat nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, és a verésről telefonon értesítette a rendőrséget. Az ügyészség közérdekű munka büntetést kért az elkövetőkre.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Schóbert Norbi baltával verte szét a gyerekei játékkonzoljait: „Réka azt mondta, egy állat vagyok, beadja a válást”
Magyar Péter Orbán Viktornak: Hallom az ön által okozott Európa-rekorder infláció miatt idén már 50 ezer forint egy szavazat „ára”
Hallotta a csattanást, kiszállt a járműből, mégsem vette észre az árokba repülő, halálra gázolt biciklist az albertirsai cserbenhagyó
Hadházy megtalálta a leggyalázatosabb önazonossági rendeletet
Gyulay Zsolt: A sportban dolgozókat nagy meglepetés érné, ha itt kormányváltás lenne
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik