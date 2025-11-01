Átnevezték a Harcosok óráját, új néven fog futni a Fidesz műsora

Nyáron indított reggeli műsort a Youtube-on és a Facebookon a Fidesz-frakció, amelyhez leigazolták Németh Balázst, a közmédia volt műsorvezetőjét. A Harcosok órájának nevezett műsorban minden reggel más kormánypárti politikus volt a vendég.

Október elején az EU új szabályozása miatt szinte minden nagy platform betiltotta a politikai hirdetéseket, ami meglátszott a műsor nézettségén, mert a nézői nagy részét elvesztette. Mostanra epizódonként pár százan nézik meg a műsort a Youtube-on.

A 444.hu vette észre, hogy arculatváltáson esett át a Harcosok órája, amit mostantól Józan ész néven futtatnak majd. Az eddigi adások maradtak az eredeti név alatt, de a logó, a hivatkozás és a cover-kép is lecserélődött.