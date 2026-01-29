Németh Balázs, a Fidesz észak-pesti parlamenti képviselőjelöltje videóban számolt be arról, hogy kutyaürülékkel kenték össze azt a piros postaládát, amit a héten azért raktak ki Újpalota főterére, hogy megkérdezzék a helyieket, milyen fejlesztéseket látnának szívesen a környéken.

A videóból nem derül ki, hogy ki és milyen célból hagyott kutyaszart a fideszes jelölt postaládájában. A volt közmédiás híradós a Tisza Pártot és szimpatizánsait vádolja az akcióval, akik szerinte barbár vadállatok. Németh a felvételen gumikesztyűt húzott, hogy letakarítsa az ürüléket a ládáról, miközben elmondta, nem lehet megakadályozni, hogy kikérjék az újpalotaiak véleményét a fejlesztésekről.

Németh Balázs a jelöltség mellett a Fidesz frakciószóvivője is. Ő vezeti a Harcosok órája néven indult, majd Józan észre átnevezett podcastot, aminek a nézettsége összeomlott a facebookos politikai hirdetések betiltása óta. A volt híradóst bízták meg még korábban a 2023-as atlétikai világbajnokságot szervező cég vezetésével is.