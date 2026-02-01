Növelte a vagyonát Lánczi Tamás: a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnökének friss vagyonnyilatkozata szerint a megtakarításai 63 millió forinttal gyarapodtak az elmúlt évben – úgy, hogy az elnöki munkáján kívül más bevételi forrást nem tüntetett fel.

A pénzügyi megtakarításai jelentős részét – 70 millió forintot – devizában tartja.

Amióta 2024-ben kinevezték, a vagyona látványosan nőtt: az első vagyonnyilatkozatában 347 millió forintos megtakarításokról számolt be, tavaly 412 millió forintról, az idén pedig összesen 475 millió forintos megtakarítást tüntetett fel.

A nyilatkozatban összesen hat ingatlan szerepel, mindegyikben tulajdonos, a budapesti lakásai mellett egy nagymarosi vadászházzal is rendelkezik.