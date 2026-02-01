elutasításfeljelentéshadházy ákoshatvanpuszta
Hadházy: Nem keresik a rendőrök a Hatvanpusztáról eltűnt zebrákat

Adrián Zoltán / 24.hu
Hadházy Ákos túravezetést tartott az Orbán-birtokhoz és a környező földekhez Hatvanpusztán, 2025. szeptember 27-én.
24.hu
2026. 02. 01. 10:13
Elutasította a nyomozást a Bicskei Rendőrkapitányság abban a „zebraügyben”, amelyben Hadházy Ákos tett feljelentést január közepén – erről a független parlamenti képviselő számolt be a Facebook-oldalán.

Hadházy azért fordult a rendőrséghez, mert több, egymástól független forrása arról informálta, hogy a közéletben komoly visszhangot kiváltó hatvanpusztai zebrák eltűntek, a politikus gyanúja szerint az állatok egy részét levadászták.

Amennyiben ez történt volna, az állatkínzásnak számítana, ugyanis a zebra nem szerepel a vadászati törvényben a vadászható állatok listáján.

Hadházyt a feljelentés elutasítása nem lepte meg, posztjában felsorolja, hány esetben fordult a hatóságokhoz a hatvanpusztai beruházás ügyében, és ezekben rendre elutasították az általa kezdeményezett vizsgálatokat.

Ezért aztán annyit írtak, hogy »feltételezések« ügyében nem nyomoznak. De legalább szégyelli ezt az egészet nagyon a hatalom – tegnap képesek voltak Mészáros biztonsági őrei órákat ácsorogni a pusztában, csak nehogy kikerüljük a szafariparkhoz vezető lezárt utat…

– zárja bejegyzését Hadházy Ákos.

