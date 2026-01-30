Fogolyszökés: meglépett egy 32 éves nő a bűnügyi felügyeletből

Keresi a rendőrség Pehm Beatrixot, aki a vele szemben elrendelt kényszerintézkedés alól kivonta magát – közölte honlapján a rendőrség.

A 32 éves nő január 29-én, csütörtökön elhagyta azt a táborfalvai ingatlant, ahol bűnügyi felügyeletét töltötte. A nő azzal a céllal, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát.

Azóta tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság elrendelte a körözését.

A Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Pehm Beatrixot látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.