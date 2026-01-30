fogolyszökésrendőrségkörözésdabas
Belföld

Fogolyszökés: meglépett egy 32 éves nő a bűnügyi felügyeletből

police.hu
A dabasi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Pehm Beatrix megtalálásához.
24.hu
2026. 01. 30. 15:46
police.hu
A dabasi rendőrök az állampolgárok segítségét kérik Pehm Beatrix megtalálásához.

Keresi a rendőrség Pehm Beatrixot, aki a vele szemben elrendelt kényszerintézkedés alól kivonta magát – közölte honlapján a rendőrség.

A 32 éves nő január 29-én, csütörtökön elhagyta azt a táborfalvai ingatlant, ahol bűnügyi felügyeletét töltötte. A nő azzal a céllal, hogy az ellene folytatott büntetőeljárás alól kivonja magát.

Azóta tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a hatóság elrendelte a körözését.

A Dabasi Rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy akik Pehm Beatrixot látták, jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96. telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Videó: mesterlövész lőtte ki az M6-os autópályán elszabadult gázpalackokat
Szentkirályi Alexandra A Bridgerton családról: Woke szar
Útdíjfizetés: Lázárék állami tulajdonba vették a cégeket, amelyeknek bombaüzlet volt a rendszer
Kincsvadászok-kvíz: lássuk, kapnál-e széket Fejes Tomiék mellett!
Még mindig fájnak Lázár szavai a cigány vezetőnek, mégis „arra gyúr”, hogy Orbánék maradjanak hatalmon
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik