bódis krisztaválasztásoknévváltoztatástisza-part
Belföld

Bódis Kriszta hivatalosan is felveszi az alkotói nevét

Bódis Kriszta
Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ürmös Dániel
2026. 01. 30. 13:22
Bódis Kriszta
Adrián Zoltán / 24.hu

Bódis Kriszta néven indul majd a Tisza párt színeiben az áprilisi választáson a szociális szakember és író – közölte a Telex. A lap azután kereste meg a képviselőjelöltet, hogy a Magyar Nemzet felvetette: Bódis Kriszta törvényt sértene, ha az írói álnevén indulna a választáson, mert a hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.

A kérdéssel kapcsolatban a Tisza elismerte: képviselőjelöltjük valóban fel fogja venni ezt a nevet, különben másképp nem indulhatna Bódis Krisztaként a választásokon.

Bódis Budapest 2-es számú választókerületében indulhat áprilisban az országgyűlési választásokon, ahol többek között a fideszes Dr. Ferencz Orsolyával mérkőzhet majd.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Magyar Péter-díjas zenészként konferálták fel Takáts Tamást a Hír Tv-n
Jeges január – így ünnepelték a Balatonon a csúcshideget
444: egy XIII. kerületi irodában gyártja a „legbelső kör” a fideszes kamuprofilokat
A Balaton közepére építene éttermekkel teli úszó szigetet Tóth Ildikó, a Cápák között befektetője
Orbán Vktor és Robert Fico és a Benes dekrétumok
Orbán hallgat, Magyar tüntet, a felvidékiek fél évre büntethetők – miért lettek újra aktuálisak a Beneš-dekrétumok?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik