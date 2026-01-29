A Blikk úgy értesült, hogy múlt csütörtökön a kora esti órákban egy beteg kiugrott a Fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház Maglódi úti épületének második emeletéről. Az érintett szörnyethalt. A rendőrség szerint idegenkezűség gyanúja nem merült fel, ezért közigazgatási eljárásban vizsgálják a történteket.

Révai Róbert, a kórház orvosigazgatója közölte, hogy a beteg feltehetően kivetette magát II. emeleti kórterme ablakából, öngyilkosságot követett el. Az intézmény részvétét nyilvánította az elhunyt családjának, és mindenben együttműködik a hatóságokkal. A halálesetet az ápolásszakmai és a betegjogi szempontokat is figyelembe vevő belső vizsgálat követte, ami nem tárt fel mulasztást.

Csütörtökön írta meg egy egészségügyi dolgozó beszámolója szerint a Telex, hogy súlyos kapacitás- és személyzethiány miatt a Bajcsy-Zsilinszky Kórház belgyógyászati osztályai már nem képesek saját ágyaikon ellátni az ellátási területükhöz tartozó betegeket. A kórház vezetése elismerte, hogy más osztályokon helyeznek el belgyógyászati betegeket, de ez állításuk szerint csak átmeneti megoldás.