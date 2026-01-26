Vízpart, békés környezet, örök barátságokat adó közös terek – a Dunánál épül a családok álomotthona

Egy lakás megvásárlása mindig nehéz feladat, hiszen az embernek rengeteg tényezőt kell mérlegelnie. Az otthontervezés családok esetén pedig még összetettebb kérdés, hiszen a gyerekeknek elérhető közelségben lévő nívós bölcsődére, óvodára vagy jó iskolára van szüksége, a jól felszerelt játszóterek, parkok, vagy épp a közeli pihenőhelyek jelentősége pedig még inkább felértékelődik.

Ezt az igényt is szem előtt tartva az elmúlt években számos természetközeli, de belvároshoz közeli lakópark emelkedett ki a földből. Az egyik legfontosabb új helyszín pedig nem mást, mint a XIII. kerületi Foka-öböl, ahol jelenleg is épülnek a Duna Terasz Vista nyolc- és kilencemeletes épületei.

A vízparton álló épületegyüttesnek már a külső megjelenése is azt sugallja, hogy nem átlagos beépítésről van szó, az érzést pedig a látványos belső terek, illetve a kellemes, nyugodt környezet is tovább erősíti. A mindössze néhány lépésnyire folyó Duna, illetve a zöld természet közelsége persze nem azt jelenti, hogy búcsút kell inteni a pezsgő városnak. Az energiahatékony otthonokból néhány perces sétával elérhető a hármas metró Gyöngyösi utcai megállója, ahonnan több buszjárat is indul, a 2027-re új aszfaltréteggel, kerékpárúttal és járdával is kiegészülő, zöldülő Cserhalom utcán pedig közvetlenül a lakópark mellett áll meg a 15-ös busz. Ezek a közlekedési eszközök a város legkülönbözőbb részeivel kötik össze a Foka-öblöt.

A biztonságos, ápolt környezet persze nem csak a felnőtteket teszi nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá, de a gyerekek fejlődését is segíti, hiszen a közelben számtalan vízisport (kajak-kenu, úszás, vízilabda stb.) kipróbálható, a helyszíni sportpályák (kosárlabda, teqball, foci, ping-pong) és a színes közösségi terek pedig minden generációnak tudnak kikapcsolódást, illetve aktív pihenést nyújtani. A beruházó a fejlesztés keretében még tovább növeli a rekreációra alkalmas helyszínek számát, mind a lakóparkon belül, mind a házak környezetében, ennek köszönhetően a családok számára ideális lakókörnyezet születik: játszótérrel, játszószobával és közösségi tetőteraszokkal. Ezeken felül az épületek előtt elhelyezkedő parti sávot is kialakítják, így az eddig nem látogatható partszakasz bekapcsolódhat a város közösségi életébe. Mindez sokat hozzátesz ahhoz, hogy a lakóhely választással egy javuló életminőséget is elérjenek a beköltözők.

Lakások minden élethelyzetre

A Foka-öbölben épülő Duna Terasz Vista egy jól megtervezett beruházás, ahol a családi otthonok építésében nagy tapasztalattal rendelkező D&B Ingatlanfejlesztő-Csoport a befektetők által is kedvelt garzon- illetve kétszobás lakásokon felül kettő, három, vagy akár négy hálószobás otthonokból is széles választékot kínál. A lakópark iránti fokozott érdeklődést legjobban az mutatja, hogy a lakások több, mint 80%-a a tervezett átadás előtt háromnegyed évvel már értékesítésre is került.

A környező zöldterületeknek és a Dunának köszönhetően a belvárosnál jóval tisztább levegőjű, kellemes környezetben található lakások megvásárlását a terület rozsdaövezeti besorolása is segíti: a feltételeknek megfelelő vásárlók a vételár 5 %-os ÁFA-tartalmának visszaigénylésével milliókat spórolhatnak.

A változatos alapterületű, 32-117 négyzetméteres lakásokból álló Duna Terasz Vista nem bezárni, hanem épp kinyitni akarja a világot a lakók előtt, amelynek célja, hogy egy jól működő lakóközösség alakulhasson ki a lakóparkban, amelyre napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik. A közösségi tereket is ennek szellemében alakítják ki, ezekben a beköltöző felnőttek új társaságra, a gyermekek pedig új barátokra találhatnak.

A rohanó életstílust élőknek és családoknak a fejlett szolgáltatási környezet is kedvez, az autózással járó stressz és időigény nélkül. A Váci úti Duna Plazában minden megtalálható, amire szükségünk lehet a mindennapokban, a környékbeli utcákban, Duna-parton hangulatos éttermek, különböző szolgáltatások és sportolási lehetőségek várják a betérőket.

Lakások minden igényre

A Duna Terasz Vista folyóparti épülete, a Vista1 52 db többségében panorámás – a Duna mellett akár a Gellért-hegyre is rálátást adó – lakást foglal magában. Kis lakóközösség, prémium élettér, több emeleten 3 méter feletti belmagassággal rendelkező exkluzív otthonok, ikonikus híd alakú architektúra jellemzi ezt az épületet. A zárt parkkal rendelkező Vista1 íves üvegkorláttal, a Duna hullámait idéző homlokzati struktúrával, belső játszótérrel, közösségi életterekkel rendelkezik.

Mindezek persze semmit sem érnének akkor, ha maguk az otthonok ne lennének magas minőségben, energiahatékony módon kivitelezve: a hőszivattyús rendszer a távhővel kombinálva elősegíti, hogy minél kisebb rezsiköltség mellett teremtse meg a számunkra elvárt hőmérsékletet, amit a mennyezetbe rejtett fűtés- és hűtéscsöveknek köszönhetően élvezhetünk.

Selection lakáskínálat

A nagyobb otthon megszerzésének támogatására a beruházó elindította a Selection lakáskollekciót. A 22 lakásból álló válogatás olyan különleges otthonokat tartalmaz a 4-5 szobás kategóriában, amelyek minden igényt kielégítenek. A lakások mindegyike nagyobb méretű erkéllyel vagy terasszal, esetleg kerttel vagy tetőterasszal rendelkezik, némelyik pedig ezek közül egyedülálló kilátással bír a Foka-öbölre és a Dunára.

A Selection kollekció esetén a beruházó a fizetési ütemezés könnyítésével is támogatja az ingatlanok finanszírozását: a lakásoknál megszokott 25-75%-os fizetési ütemezés helyett ezen otthonok esetében a vevőnek a vételár mindössze 10%-át kell előre befizetnie, a 90% pedig a projekt végén esedékes. A Selection otthonokhoz kötelező parkolót választani, ennek ára azonban kedvezményként levonódik a végösszegből, így az voltaképp ajándékként jár.

A Vistában lakást vásárolni persze nem csak a fizetési ütemezés miatt előnyös, hiszen az új otthon egyben jó befektetés is. A beruházás értéke a környék jövőben várható fejlesztéseivel, a pihenőparti sávval, az önkormányzat által ígért zöldterületekkel és útfelújításokkal, illetve a tömegközlekedési lehetőségek fejlődésével tovább nő majd.

www.dunaterasz.hu