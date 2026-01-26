vitézy dávidbekamerázáseltűnésduna-hidak
Belföld

A tragikus eltűnések miatt Vitézy bekamerázná a budapesti hidakat

Adrián Zoltán / 24.hu
Vitézy Dávid.
24.hu
2026. 01. 26. 09:54
Adrián Zoltán / 24.hu
Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid fővárosi képviselő javaslatot tett a budapesti Duna-hidak bekamerázására a tragikus eltűnések miatt.

„Az elmúlt években sajnos több, a budapesti hidakhoz köthető tragikus eltűnés és rendkívüli esemény történt, melyek után sokszor csak a bizonytalan találgatás maradt a tények helyett – az elmúlt napokban is egy ilyen eset került a közfigyelem középpontjába, és ismét csak a hídfőkben készült felvételek alapján tudjuk találgatni, mi történhetett a hídon” – indokolta a politikus.

Javaslata szerint Budapest összes Duna-hídja egységes, korszerű és teljeskörű kamerás megfigyelőrendszert kapna, amely nemcsak az útpályát, hanem a járdákat is a híd egyik végétől a másikig lefedné.

„Nem szimbolikus intézkedésről van szó, hanem megelőzésről, gyorsabb beavatkozási lehetőségről, illetve később az egyértelmű megbizonyosodás lehetőségéről. A közterületi kamerák jelenléte bizonyítottan erősíti a közbiztonságot, visszatart a jogsértő magatartásoktól, és segíti az eltűnések és balesetek gyorsabb felderítését” – írta Vitézy, aki szerint minderre adottak a jogszabályi keretek is.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megszólalt az apa, aki két tinilányt mentett ki a jeges Ipolyból
Súlyosabb büntetést kértek az öcsödi fiúra, aki tízéves öccse előtt verte agyon vájlinggal a szomszédját
Korábbi mentoráltja Koltai Jánosról: Amikor utoljára megszorította a kezemet, féltem, hogy ez a búcsút jelenti
Halálos ütközés történt egy osztrák sípályán, egy 14 éves fiú elmenekült a helyszínről
Vitézy: Ez az egy fotó tökéletesen foglalja össze Lázár János rombolását és ámokfutását
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik