„Hajál meg reggelre anyádal együtt te majom” – halálos fenyegetés miatt tesz feljelentést Dúró Dóra

Halálos fenyegetést kapott, ezért feljelentést tesz Dúró Dóra az ő és édesanyja kivégzését ígérő ember ellen, közölte a Facebookon a politikus, aki meg is osztotta a posztban az üzenetet.

A poszt Dúró szerint arról szólt, hogy „két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek dédunokája, a másiknak unokája volt. Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg a Mi Hazánk álláspontját, ez váltotta ki ezeket a vadállatias ösztönöket a kommentelőből. Ez pedig nem vélemény, nem indulat, nem „trollkodás”, hanem bűncselekmény.”

Itt is üzenem neki: engem nem lehet megfélemlíteni, a Mi Hazánk politikusaként mindig ki fogom mondani az igazságot. Négygyermekes édesanyaként és az Országgyűlés alelnökeként azonban kötelességem komolyan venni az én és édesanyám kivégzésével fenyegető üzenetet, mert ez akár valós veszélyt is jelenthet rám és rá nézve. Az ügyben feljelentést teszek, remélve, hogy a hatóságok gyorsan a megölésünkkel fenyegető elkövető nyomára akadnak

– írta.

Dúró hozzátette: a közélet nem szólhat lincselő indulatokról. Aki mások életét fenyegeti, annak számolnia kell a következményekkel.