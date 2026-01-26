Láncfűrésszel követelte kisbabáját a különélő párjától éjszaka egy férfi

Láncfűrésszel fenyegetőzve próbálta közös gyereküket elvinni a különélő párjától egy férfi. A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a férfi többször is felhívta ittasan a tőle külön élő párját, hogy találkozni akar vele és csecsemőkorú gyermekükkel.

Mivel a nő ettől elzárkózott, előbb hangüzenetekben kezdte fenyegetni, majd éjfél előtt egy beindított láncfűrésszel jelent meg a házuk előtt, és a kapuba belevágva követelte, hogy a gyermeket a nő adja át. Az MTI azt írja, hogy a férfit csak a rendőrök helyszínre érkezése után fejezte be a fenyegetőzést.

Az ügyészség a felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette és zaklatás vétsége miatt indult eljárásban a szökés-elrejtőzés, a büntetőeljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a férfi letartozását. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.