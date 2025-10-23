Kósa Lajos: Több száz név kerülhet ki az utónévkönyvből

Novemberben elkezdődhet az érdemi munka az Utónév-engedélyezési Bizottságban, és akár még az idén elkészülhet az új, megritkított utónévjegyzék – mondta a 24.hu-nak Kósa Lajos.

A kormány a fideszes politikus javaslatára döntött úgy, hogy a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe emeli az utónevek gondozását, majd Hankó Balázs a múlt héten épp Kósát nevezte ki az erre szakosodott bizottság elnökévé.

Megtudtuk, a testület első dolga az lesz, hogy a jelenlegi, már rendeleti szintre emelt utónévjegyzéket felülvizsgálják, és kiszedik belőle azokat a neveket, amelyeket nem tartanak arra alkalmasnak, hogy azokat a jövő generációja viselje.

Kósa Lajos lapunknak adott nyilatkozata alapján körvonalakban már lehet sejteni, hogy milyen típusú nevektől kell elbúcsúznunk. De van egy rossz hírünk azok számára is, akik a közeljövőben azt tervezték, hogy névkérelemmel élnek, mert a születendő gyermeküknek egy eddig nem anyakönyvezhető nevet szeretnének adni.