Kósa Lajos: Több száz név kerülhet ki az utónévkönyvből

Máthé Zoltán / MTI
admin Vaskor Máté
2025. 10. 23. 11:57
Máthé Zoltán / MTI
Az eddigi formájában megszűnik a névkérelmezés – Kósa Lajos lapunknak elmondta: a visszajelzések alapján ősszel törvénymódosító-javaslattal élnek az utónevek kérelmezésének ügyében.

Novemberben elkezdődhet az érdemi munka az Utónév-engedélyezési Bizottságban, és akár még az idén elkészülhet az új, megritkított utónévjegyzék – mondta a 24.hu-nak Kósa Lajos.

A kormány a fideszes politikus javaslatára döntött úgy, hogy a kulturális és innovációs miniszter hatáskörébe emeli az utónevek gondozását, majd Hankó Balázs a múlt héten épp Kósát nevezte ki az erre szakosodott bizottság elnökévé.

Megtudtuk, a testület első dolga az lesz, hogy a jelenlegi, már rendeleti szintre emelt utónévjegyzéket felülvizsgálják, és kiszedik belőle azokat a neveket, amelyeket nem tartanak arra alkalmasnak, hogy azokat a jövő generációja viselje.

Kósa Lajos lapunknak adott nyilatkozata alapján körvonalakban már lehet sejteni, hogy milyen típusú nevektől kell elbúcsúznunk. De van egy rossz hírünk azok számára is, akik a közeljövőben azt tervezték, hogy névkérelemmel élnek, mert a születendő gyermeküknek egy eddig nem anyakönyvezhető nevet szeretnének adni.

