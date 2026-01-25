Kizuhant egy férfi egy kilencemeletes társasházból Szombathelyen

Meghalt egy férfi Szombathelyen azt követően, hogy kiesett egy kilencemeletes társasház felsőbb részéről. A VAOL értesülései szerint a rendőrök és a mentők vasárnap dél körül vonultak ki a Hunyadi utcában található társasházhoz, azt követően, hogy egy férfi kizuhanhatott a felsőbb emeletek egyikéről. Az életét a mentők már nem tudták megmenteni, a lap értesülései szerint a bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek az épület melletti parkolóban.

A lap megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság azt válaszolta, hogy a haláleset körülményeit általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a Szombathelyi Rendőrkapitányság. Ezek alapján az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, azaz vagy baleset történt, vagy a férfi önkezűleg vethetett véget életének.