Kizuhant egy férfi egy kilencemeletes társasházból Szombathelyen

admin Polák Zsóka
2026. 01. 25. 17:54
A férfi életét már nem tudták megmenteni.

Meghalt egy férfi Szombathelyen azt követően, hogy kiesett egy kilencemeletes társasház felsőbb részéről. A VAOL értesülései szerint a rendőrök és a mentők vasárnap dél körül vonultak ki a Hunyadi utcában található társasházhoz, azt követően, hogy egy férfi kizuhanhatott a felsőbb emeletek egyikéről. Az életét a mentők már nem tudták megmenteni, a lap értesülései szerint a bűnügyi helyszínelők nyomokat rögzítettek az épület melletti parkolóban.

A lap megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság azt válaszolta, hogy a haláleset körülményeit általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja a Szombathelyi Rendőrkapitányság. Ezek alapján az idegenkezűség gyanúja nem merült fel, azaz vagy baleset történt, vagy a férfi önkezűleg vethetett véget életének.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes lelkielsősegély-számot!

