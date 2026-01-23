Miután a héten a kormány bejelentette, hogy a másfél évtizede nem látott hidegre tekintettel rezsistop bevezetésén gondolkodik, Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a fővárosban is kiszélesítik a rezsitámogatást.

Budapesten 2020-ban indították újra a lakásrezsi-támogatást, amely a kerületi támogatásokat kiegészítve nyújt segítséget sok ezer rászorulónak a rezsiszámlák kifizetéséhez. Az árak emelkedése, a megélhetési válság miatt aztán már 2022-ben bővítették és emelték a budapesti támogatás mértékét – idézte fel a főpolgármester. Tájékoztatása szerint január elsejétől ismét bővítik a támogatást, és megemelték az összegét is.

Különösen fontos ez most, amikor sokaknak jelent nehézséget a hideg miatt megemelkedett költségek kifizetése. Akkor is ragaszkodunk a szolidaritáshoz, amikor az önkormányzatot is nehéz helyzetbe hozzák a kormány elvonásai

– fogalmazott a főpolgármester, hozzátéve, hogy a jövő heti Fővárosi Közgyűlésen téma lesz a kiegészítő fűtési támogatás bevezetése is, amelynek keretében további segítséget igényelhetnek a jogosult budapestiek az október 1. és március 31. közötti fűtési időszakra vonatkozóan.

2020 júliusa és tavaly év vége között több mint 46 ezer kérelmet bíráltak el, és összesen több mint 860 millió forint rezsitámogatást adtak a budapestieknek – ismertette a főpolgármester. A támogatás igényelhető a távhő-, ivóvíz-, szennyvízelvezetési, szemétszállítási, gáz- és villamosenergia-szolgáltatás kifizetésére.