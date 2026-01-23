Vödrökkel hordták az emberi ürüléket egy utca végébe Csepelen

A Csepeli Városrendészeti Igazgatóság munkatársai elkapták, majd a rendőrség előállította azokat a Vasas utcai lakókat, akik vödrökkel és egyéb edényekkel nagy mennyiségű emberi ürüléket, használt pelenkákat és szemetet hordtak az utca végébe – írja a Csepelinfó Facebook-oldalán.

Információik szerint az elkövetők arra ügyeltek, hogy kicsit távolabb tegyék le a nagy mennyiségű ürüléket onnan, ahol laknak.

Mi volt a magyarázatuk?

A Csepelinfó szerint az elkövetők a környezetkárosítást az otthoni vécé meghibásodásával magyarázták.

A bejegyzés szerint ebben az utcában rendszeres a szemetelés, de az önkormányzat városrehabilitációs intézkedésekei már valamelyest javítottak a helyzeten.