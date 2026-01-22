Karácsony: Elindul a Budapesti Zöld Panelprogram

budapestenergetikai korszerűsítéspanelprogram
2026. 01. 22.
16 év után újraindítjuk a Budapesti Zöld Panelprogramot, amely segít a panelházak energetikai korszerűsítésében, csökkenti a rezsit, és kényelmesebbé teszi az otthonokat – írja Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere. Elmondása szerint a IX., a X. és a XIII. kerületben már elérhető a pályázat, de hamarosan további kerületek is csatlakoznak majd.

A programot a Budapesti Közművek valósítja majd meg, akiknek mintegy 1,3 milliárd forintos éves keret áll rendelkezésre a következő időszakban. Ebből minimum 30 százalékos vissza nem térítendő támogatás kapható társasházak és lakásszövetkezetek épületeinek energetikai korszerűsítésére. Fontos kitétel, hogy csak a panel vagy egyéb iparosított technológiával épült ingatlanok pályázhatnak.

A programhoz csak azok a kerületek csatlakozhatnak, melyek együttműködési megállapodást kötöttek a fővárossal.

