Ilyen idő lesz a hétvégén

Enyhül a hideg a hétvégén, többfelé csapadék várható – írja előrejelzésében a kiderül.hu.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő lesz, de huzamosabb időre kisüthet a nap is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék: északkeleten gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken pedig az eső lesz a meghatározó. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értékeket is mérhetünk.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Többfelé várható eső, néhol ónos eső. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután -1, +8 fok között alakulhat.

Párás, ködös idővel indul majd a vasárnap reggel. Kevésbé felhős és felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben országszerte beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb hagyja el Magyarországot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat. Késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az Alpokalján estefelé havas eső is előfordulhat. Vasárnap is számíthatunk a délkeleti, keleti szél megerősödésére. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1, 9 fok között alakul.