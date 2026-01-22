időjárásónos esőmelegedés
Belföld

Ilyen idő lesz a hétvégén

Téli, havas táj
Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
24.hu
2026. 01. 22. 16:03
Téli, havas táj
Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Enyhül a hideg a hétvégén, többfelé csapadék várható – írja előrejelzésében a kiderül.hu.

Pénteken többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő lesz, de huzamosabb időre kisüthet a nap is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék: északkeleten gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken pedig az eső lesz a meghatározó. Az Észak-Dunántúlon helyenként megélénkül a keleties szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet -2 és +2 fok között alakul, de a délkeleti tájakon ennél magasabb értékeket is mérhetünk.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult égre számíthatunk. Többfelé várható eső, néhol ónos eső. Időnként megélénkül a keleti, délkeleti szél. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután -1, +8 fok között alakulhat.

Párás, ködös idővel indul majd a vasárnap reggel. Kevésbé felhős és felhős területek egyaránt lesznek, majd napközben országszerte beborul az ég. Reggel északkelet felé egy csapadéktömb hagyja el Magyarországot, amelyben eső, ónos eső egyaránt előfordulhat. Késő délelőttől délnyugat felől egyre többfelé ered el az eső. Az Alpokalján estefelé havas eső is előfordulhat. Vasárnap is számíthatunk a délkeleti, keleti szél megerősödésére. A hőmérséklet reggel -5, +1, kora délután 1, 9 fok között alakul.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elhatárolódik az ingyenes tűzifaosztástól Bajót polgármestere, mert a kedvezményezettek között szerinte számos nem rászoruló is található
Olaszliszka: politikai csaták kereszttüzébe kerültek a tűzifahiány miatt fagyoskodó emberek
Egy óvodás kisfiút is őrizetbe vettek a családja háza előtt az ICE ügynökei
Kvíz: Mennyire ismered az Agymenőket?
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik