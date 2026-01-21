autóbudapesti regionális nyomozó ügyészségfelgyújtlovas rendőr
Autóval hajtott neki egy lovas rendőrnek, majd felgyújtotta kocsiját

2026. 01. 21. 11:07
A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség bűnügyi felügyelet elrendelését indítványozta egy férfival szemben, akit hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel gyanúsítanak, miután autójával nekihajtott egy lovas rendőrnek – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint január 14-én egy Pest megyei településen rendőrök ellenőrizték az erdőket, amikor egy gépkocsit próbáltak megállítani, ám a sofőr a rendőri jelzésre nem állt meg, hanem a havas úton továbbra is nagy sebességgel hajtott. Az egyik lovas járőrnek félre kellett ugratnia az autó elől, a másik rendőr azonban már nem tudta elkerülni: a jármű a lova hátsó lábainak ütközött.

Az ütközés kisebb sérülést okozott a lónak.

A férfi még ezután sem állt meg, a helyszínt elhagyta, és egy tanyán felgyújtotta a kocsiját, majd hazament – tették hozzá.

A nyomozó ügyészek az elkövetőt őrizetbe vették, majd hivatalos személy elleni erőszak és közúti veszélyeztetés bűntette miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi kihallgatásakor elismerte a bűncselekmények elkövetését – áll a közleményben.

