Norvégiai munkára jelentkezett egy férfi, de még őt húzták le 320 ezer forinttal

Vaskor Máté
2026. 01. 21. 19:00

Meglepő átverés áldozata lett egy 49 éves férfi, aki internetes böngészés alkalmával bukkant egy igencsak jónak ígérkező külföldi munkalehetőségre, számolt be az esetről a police.hu.

A norvégiai hirdető részéről az alkalmasság feltétele az volt, hogy a pályázó részt vegyen néhány, a cég által szervezett tréningen.

A lelkes munkakereső két alkalommal is elutalta a felkészítő programok árát – közel 320 ezer forintot –, de cserébe nemhogy képzést nem kapott, a cég is elérhetetlenné vált, olvasható a közleményben.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a rendőrség honlapján gyűjtötte össze tanácsait arra, hogy ne váljunk csalás áldozatává.

