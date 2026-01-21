Norvégiai munkára jelentkezett egy férfi, de még őt húzták le 320 ezer forinttal

Meglepő átverés áldozata lett egy 49 éves férfi, aki internetes böngészés alkalmával bukkant egy igencsak jónak ígérkező külföldi munkalehetőségre, számolt be az esetről a police.hu.

A norvégiai hirdető részéről az alkalmasság feltétele az volt, hogy a pályázó részt vegyen néhány, a cég által szervezett tréningen.

A lelkes munkakereső két alkalommal is elutalta a felkészítő programok árát – közel 320 ezer forintot –, de cserébe nemhogy képzést nem kapott, a cég is elérhetetlenné vált, olvasható a közleményben.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a rendőrség honlapján gyűjtötte össze tanácsait arra, hogy ne váljunk csalás áldozatává.