Jogerős ítélet született a kutyáját autóval vonszoló férfi perében

60 napos, büntetés-végrehajtási intézetben letöltendő elzárásra ítélte a másodfokú bíróság azt a férfit, aki tavaly az autója után kötötte, majd 95km/h sebességgel maga után húzta a kutyáját.

A Noé Állatotthon Alapítvány bejegyzése szerint Rozika vonszolása az autó után kötve gondatlanságnak számított, viszont az orvosi ellátás majdnem másfél napos mulasztása már állatkínzásnak minősült. Az ítélethirdetésről készült felvételt itt lehet megtekinteni.

Az ítélet ellen fellebbezésre nincs lehetőség.

Csoda, hogy Rozika túlélte

A baleset után egy állatvédő szervezet vette gondozásba Rozikát, amelynek beszámolója szerint az akkor körülbelül kétéves kutya súlyos égési sérüléseket szenvedett. Állapota a körülményekhez képest stabil volt, és folyamatos állatorvosi felügyelet mellett kezdhette meg a gyógyulást.

Később egy lakitelki állatmenhelyre került lábadozni.