Ezeket a kritikákat fogalmazta meg a Magyar Autóklub a Kresz új tervezetéséről

A Magyar Autóklub (MAK) az írja az új KRESZ, frissen megjelent tervezetéről az MTI szerint:

a jogszabályi rendelkezések egyértelműbb megfogalmazására, átláthatóbb szerkezetre és további pontosításokra van szükség.

az akár már őszi hatálybalépését korainak tartják.

a társadalmi egyeztetés lezárása, az észrevételek feldolgozása, valamint egy további szakmai egyeztetési kör elengedhetetlen.

a végleges jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között hosszabb felkészülési időre van szükség annak érdekében, hogy a közlekedők széles köre megismerhesse és elsajátíthassa az új szabályokat.

egy, a jelenleg megismert változatnál rövidebb, egyszerűbb és könnyebben tanulható KRESZ szolgálná leginkább a jogkövető magatartás erősödését és a közlekedésbiztonság javulását.

Megírtuk, hogy közzétették az új KRESZ tervezetét. A másfél év alatt kidolgozott anyagot kedden társadalmi egyeztetésre bocsátották. Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden reggel a közösségi médiában ismertette véleményét a tervezetről. Eszerint az új KRESZ

alapelvvé teszi a gyengébb közlekedő védelmét az erősebbel szemben;

az élethez igazítja a szabályokat, azaz elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki;

szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet, és segíti a városi közlekedés fejlődését;

szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul, és kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait.