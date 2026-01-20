magyar autóklubkreszlázár jános
Ezeket a kritikákat fogalmazta meg a Magyar Autóklub a Kresz új tervezetéséről

Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 01. 20. 17:37
Szajki Bálint / 24.hu

A Magyar Autóklub (MAK) az írja az új KRESZ, frissen megjelent tervezetéről az MTI szerint:

  • a  jogszabályi rendelkezések egyértelműbb megfogalmazására, átláthatóbb szerkezetre és további pontosításokra van szükség.
  • az akár már őszi hatálybalépését korainak tartják.
  • a társadalmi egyeztetés lezárása, az észrevételek feldolgozása, valamint egy további szakmai egyeztetési kör elengedhetetlen.
  • a végleges jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között hosszabb felkészülési időre van szükség annak érdekében, hogy a közlekedők széles köre megismerhesse és elsajátíthassa az új szabályokat.
  • egy, a jelenleg megismert változatnál rövidebb, egyszerűbb és könnyebben tanulható KRESZ szolgálná leginkább a jogkövető magatartás erősödését és a közlekedésbiztonság javulását.

Megírtuk, hogy közzétették az új KRESZ tervezetét. A másfél év alatt kidolgozott anyagot kedden társadalmi egyeztetésre bocsátották. Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden reggel a közösségi médiában ismertette véleményét a tervezetről. Eszerint az új KRESZ

  • alapelvvé teszi a gyengébb közlekedő védelmét az erősebbel szemben;
  • az élethez igazítja a szabályokat, azaz elfogadja azokat a jó megoldásokat, amelyeket a mindennapi élet alakított ki;
  • szabályozza az új közlekedési eszközöket, keretek közé rendezi az elektromos rollerek közlekedését, megújítja a kerékpáros közlekedés szabályait, védi a környezetet, és segíti a városi közlekedés fejlődését;
  • szerkezetében, nyelvezetében és fogalmaiban is megújul, és kiküszöböli a régi jogszabály hibáit és hiányosságait.
Kapcsolódó
Megjelent az új KRESZ, bárki véleményezheti
A másfél év alatt kidolgozott anyagot nyilvánosságra hozták.

