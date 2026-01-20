Kapitány István az energiafüggőségről beszélt, máris lejárató kampányt indított ellene a Fidesz

Alig néhány óra telt el azóta, hogy az ATV Egyenes beszéd című műsorában energiapolitikáról beszélt Kapitány István, a Tisza Párt hétégén bejelentett gazdaságfejlesztési és energetikai szakértője, máris összehangolt lejárató kampány indult ellene. Orbán Viktor és Szijjártó Péter is arról posztolt a Facebookon, hogy az egykori Shell alelnök

Brüsszelből az a feladatot kapta, hogy vágja el az olcsó orosz kőolajat és földgázt Magyarországtól.

A Kapitányt még 2023-ban kitüntető Szijjártó azt mondta: „ezzel a rezsiköltségek nagyjából háromszorosára növekednének.”

A Tisza Párt „az év első nagy igazolásaként” bemutatott szakértője az energiadiverzifikációval kapcsolatban a hétfő esti ATV-interjúban úgy fogalmazott, hogy az egyoldalú függőségi viszony mindenféle politikai megközelítéstől függetlenül sem szerencsés, jó szerződéseket csak akkor lehet kötni, ha több lábon állunk. Hogy ez azt jelenti-e, hogy Magyarországnak az orosz energiáról való leválás is belefér-e, nem válaszolt egyértelműen, azt viszont elmondta, hogy Magyarországnak van lehetősége alternatív beszerzésekre, ők pedig meg tudják oldani, hogy a diverzifikált ellátás működjön. A magyar állampolgárok elvárásai ezzel együtt prioritást élveznek, miszerint a lakosság a lehető legolcsóbban akar energiához jutni.

A lejárató hadjáratra Magyar Péter is reagált. A Tisza Párt elnöke a Facebookon azt írta, A Tisza-kormány megtartja a rezsicsökkentést és azt ígérte, hogy mindig az elérhető legolcsóbb módon szerzik majd be a földgázt és a kőolajat. Magyar egy következő posztban azt is hozzátette, hogy míg a kormány a rezsicsökkentésről hazudozik, Kazincbarcika egy részén több ezren maradhattak fűtés és melegvíz nélkül, mert közel egy napra leállt a szolgáltatás.