Bajnai Gordon rajongójaként kezdett el hivatkozni a kormánymédia a Tisza Párt szombaton bemutatott gazdaságfejlesztési és energetikai vezetőjére, pedig Szijjártó Péter 2023-ban még a magyar nemzethez való ragaszkodása és a magyar emberek segítése miatt méltatta Kapitány Istvánt.

A Magyar Nemzet például azt írta szombaton Kapitányról – aki évekig a Shell globális alelnöke volt, és akivel Magyar Péter már októberben is tárgyalt –, hogy szerinte a korábbi szocialista miniszterelnök „nagyon jó nagykövete a professzionális, globális szinten versenyképes magyar menedzsertársadalomnak”.

Az ötödik Orbán-kormány 2023-ban tüntette ki a Magyar Érdemrend Tisztikereszjével Kapitány Istvánt. Szijjártó akkor a következőképp méltatta az energetikai menedzsert: „Istvánt soha nem egy magyar származású embernek, hanem egy sikeres magyar üzletembernek tekintettük, főleg azért, mert maga is így tekint magára. Pontosan tudjuk azt, milyen kísértéseket jelent nemzetközi karriereket befutni és nemzetközivé válni. (…) Te mindvégig meg tudtad tartani a magyarsághoz, a magyar nemzethez való ragaszkodásod és a hazádat mindig is segítetted.”

Magyar Péter a fentiek alapján azt reagálta a kormánymédia bajnaizós támadására, hogy szerinte Kapitány Magyarország rajongója, aki „azért állt a rendszerváltás és a honfitársai mellé, hogy a világszinten elismert vezetői tapasztalatát a haza szolgálatába állítsa.”

A Tisza-elnök egy Tények-riportot is feltöltött a közösségi oldalára, amely 2023-ban készült Kapitány Máté Tisztikeresztel való kitüntetésről:

Magyar hosszú beszélgetést közölt a pártja új gazdaságfejlesztésti és energetikai szakértőjével, amiben az a magyar gazdaság problémáiról és az azokra adandó válaszokról is nyilatkozott.