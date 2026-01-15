samsung-gyárbalesetjászfényszaru
Halálos balesetben volt érintett a Samsung dolgozóit szállító busz: az alkalmazottakat a mentő kiérkezése előtt bevitték a gyárba

The illuminated Samsung corporate logo is displayed at the entrance of Samsung King's Cross (KX) in London, England, United Kingdom, on December 26, 2025. This space is integrated into the historic Victorian brick arches of Coal Drops Yard. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 15. 07:23
Hétfőn reggel Jászberény közelében egy autó összeütközött egy busszal, ami a jászfényszarui Samsung-gyárba szállította a dolgozókat. A 444 úgy értesült, hogy a balesetben többen is megsérültek, a busszal ütköző autós életét vesztette.

A lapnak a balesetről beszámoló olvasója szerint a Samsung azt reagálta a történtekre, hogy „küldött egy másik buszt, amely már a mentők kiérkezése előtt beszállította az embereket dolgozni”. Elmondása szerint egy idősebb hölgy „sokkos állapotban remegett, még az üzemen belül is”. Állítás aszerint az érintetteket csak később, napközben vizsgálták meg az üzemorvosnál.

A Samsung elismerte a baleset tényét, illetve azt közölte: a balesetben érintett kollégáik „személyes, helyszíni egyeztetés után, mivel senki nem jelezte, hogy ellátásra szorulna”, a mínusz fokokra tekintettel átszálltak a mögöttük álló, szintén a gyár dolgozóit szállító buszokra. Hozzátették, hogy később voltak dolgozók, akiket kórházba kellett vinni. A dél-koreai cég állítása szerint a gyárba érkezve az érintett munkatársakat a 0-24 órás kiemelt elsősegély ügyeletre irányították.

