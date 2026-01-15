bírságbüntetésdoroghókotró
Hókotróvá alakította autóját egy dorogi férfi: a rendőrség megbüntette, a közösség összedobta a bírságot

2026. 01. 15. 19:48
85 ezer forintra bírságolták őt, mert szabálytalan volt az átalakítás. A helyiek másként gondolták.

Házilag barkácsolt hókotróval segített az utak takarításában egy dorogi férfi, saját autójára szerelt ideiglenes hólapátot, hogy segítsen a nagy havazásban a környéken élőknek. Ugyan a helyiek hálásak neki, a rendőrök mégis megbüntették 85 ezer forintra, mert szerintük szabálytalan volt az átalakítás, számolt be az RTL Híradó.

A 27 éves férfinak fémipari végzettsége van, és néhány óra alatt elkészítette a mini hókotrót csaknem 30 éves autójából és egy fémlemezből.

A férfi az RTL-nek azt mondta, jogszerű a bírság, de csak segíteni akart.

Miután az esetről posztolt a Facebookon, a közösség összefogott érte, és összegyűjtötte neki az összeget, hangzott el a riportban.

