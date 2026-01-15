- Magyar Péter: Kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár támadt a Tisza jelöltjére
- Nagy Ervin: A feleségemet egy kedves 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén
- Az utolsó pillanatban győzte meg három ország Trumpot, hogy ne támadja meg Iránt
- Egy emberi jogi szervezet megnevezte a venezuelai börtönből szabadult magyar állampolgárt
- Bár Gulyás Gergely bejelentette, hogy a Bászna Zrt. ellen többen is felszámolást indítottak, az illetékes bíróság tájékoztatása szerint ez nem igaz
- Benes-dekrétumok, Szőlő utca, a Bászna Zrt. összeomlása, nyugdíjkifizetés a Kormányinfón
- Politico: idén a magyar a legfontosabb választás az EU-ban
A nap legfontosabb hírei – 2026. január 15.
