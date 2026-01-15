Magyar Péter: Kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár támadt a Tisza jelöltjére

Csütörtök reggel megtámadták Szimon Renátát, a választáson a Tisza Párt Pest megye 11-es számú választókerületében induló képviselőjelöltjét és az önkénteseit Rádon – írja Magyar Péter. A pártelnök állítása szerint „a kocsmából ordítva kirohanó Orbán-janicsár felrúgta a TISZA pultját és fojtogatni kezdte” az egyik önkéntesüket.

Magyar azt írja, hogy amikor Szimonék kihívták a rendőrséget, az elkövető elszaladt, a hatóság emberei viszont csak másfél óra alatt értek ki. A politikus azt állítja, hogy a történtek után szinte azonnal megjelent a helyszínen a HírTv riportere, és „az áldozatokat kezdte el zaklatni”.

Egyértelműen előre eltervezett támadásról van szó

– véli a Tisza-elnök.

Magyar Péter szerint „Orbán Viktor és a bűnbandája mára egyértelműen csak az erőszakban, a balhéban, a hazugságokban és a hamisításokban bízik”.

A pártelnök elvárja a Pest megyei 11-es választókerületben induló fideszes jelöltjétől, Rétvári Bence belügyminisztériumi álllamtitkártól, hogy még csütörtökön személyesen kérjen bocsánatot Szimon Renátától és a tiszás önkéntesektől. Orbánt pedig arra szólította fel, hogy „haladéktalanul hívja vissza a verőembereit a magyar utcákról”.