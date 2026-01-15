Politico: idén a magyar a legfontosabb választás az EU-ban

2026 legfontosabb uniós választásának nevezte az április 12-én tartott magyarországi voksolást a Politico, amely öt pontban összegezte a vele kapcsolatos tudnivalókat.

A lap azt írja, a választás tétje, hogy az ellenzéki kihívó, a Politico közvélemény-kutatás-aggregátora szerint 12 ponttal vezető Tisza, megdöntheti az „illiberális demokráciát” Magyarországon. „Sok magyar számára a választás az Orbán-modellről szóló népszavazás lesz” – írják, megjegyezve, hogy a „nacionalista populista” Orbán Viktor Vlagyimir Putyin legszorosabb szövetségese az unióban, és folyamatos akadályt jelent Brüsszelnek a Kreml elleni egységes front létrehozásában.

A Politico az esélyek kapcsán megjegyzi, hogy kormánypárt kihívóinak egy olyan választási rendszerben kell elindulni, amely erősen a Fidesznek kedvez: 2011-ben az Orbán-kormány úgy szabta újra a választókerületeket és alakította át a szavazási rendszert, hogy maximálja saját maga számára a megszerezhető mandátumok számát. Emellett a kormány a médiapiac mintegy 80 százalékát ellenőrzi, és miközben lehetővé teszi a szomszédos országokban élő, jellemzően a Fideszt támogató magyar nemzetiségűeknek, hogy levélben szavazzanak, azoknak a külföldön élőknek, akik megtartották magyarországi címüket, a nagykövetségre kell utazniuk, hogy leadják szavazatukat, írja a lap.

A Politico szerint

a brüsszeli establishment Magyar Péter sikeréért imádkozik, azt remélve, hogy a leendő Tisza-kormány mélyíti az együttműködést az EU-val. Idézik a liberális Renew Europe képviselőcsoportjának vezetőjét, Valérie Hayert, aki azt nyilatkozta, hogy a pártja bármilyen jelöltet támogat, aki képes legyőzni Orbánt és az európai értékek híve, míg Manfred Weber, a jobbközép Európai Néppárt elnöke úgy igyekszik pozicionálni Magyart, mint „aki megmenti az országot Orbántól”. Ezzel együtt Magyarról nem mondható el, hogy „az EU megingathatatlan támogatója lenne” , és az orbáni propaganda támadásaitól tartva nem kötelezte el magát egyértelműen Brüsszel mellett.

A Politico által megszólított szakértők szerint egy kormányváltás önmagában nem hozna radikális fordulatot, hiszen a Fideszre szabott jogrendszert csak kétharmados többséggel lehet lebontani.