Szőlő utca: „Zsolti bácsi” létezésére nincs bizonyíték

Az emberkereskedelem és kényszermunka bűntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társai ellen folytatott büntetőeljárásban a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójával újabb gyanúsításokat közöltek.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség

hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve, folytatólagosan elkövetett szexuális visszaéléssel,

gyermekprostitúció kihasználásával,

erőszakkal, a felügyelete, nevelése alatt álló, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal

is gyanúsítja Juhász Péter Pált

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség eddig 15 kiskorú sértettet azonosított az ügyben – derült ki Lajtár István írásbeli válaszából, amit a Népszava vett észre. A legfőbb ügyész helyettese Arató Gergely (DK) országgyűlési képviselő kérdéseire reagált. Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi:

Ki szivárogtatott Juhász Péter Pálnak?

Miért nem gyanúsítják Juhász Péter Pált kiskorúak elleni szexuális erőszakkal a Szőlő utcai ügyben?

Ki szivárogtatott Kovács-Buna Károlynak ?

? Mikor hozzák nyilvánosságra a Szőlő utcai ügyféllistákat?

15 kiskorú sértett

A 15 kiskorú sérelmére szexuális bűncselekmények, kiskorú veszélyeztetése, testi sértés, valamint közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás valósult meg. A nyomozó ügyészség vizsgálja, hogy a korábbi jelzések kivizsgálásakor történt-e hatósági mulasztás, ellenőrzik azt is, hogy bárki osztott-e meg jogellenesen információkat Juhász Péter Pállal vagy mással. A legfőbb ügyész helyettese jelezte: a hatóság információkat nem „szivárogtat”, csak az eljárásjogi törvény betartásával tájékoztat.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség nyomozócsoportja korábban vizsgálta, hogy létezik-e „Zsolti bácsi”, és ha igen, ki az. Eddig egyetlen olyan konkrét, értékelhető adatot tartalmazó bizonyíték sem került elő, „amely alapján »Zsolt bácsi« tényleges létezése valószínűsíthető lenne”. A legfőbb ügyész helyettese azt írta: az eddigi bizonyítékok azt sem támasztják alá, hogy a prostitúciós tevékenységgel összefüggésben bármilyen ügyféllista létezne, de ennek lehetőségét a továbbra is vizsgálják. Azt nem tudni, mikorra várható a nyomozás befejezése.

A HVG közben arról írt, hogy minisztériumi szinten Juhász Péter Pál tavalyi letartóztatása előtt 12 éve tudtak arról, hogy több kiskorú lánnyal is aggályos kapcsolatot tart fenn. Tavaly szeptemberben a Szőlő utcai botrány ügyében Tuzson Bence igazságügyi miniszter egy olyan jelentéssel állt elő, amely egyebek mellett megállapította, hogy az ügyben kiskorú sértett nem volt érintett. Répássy Róbert államtitkár ezt azzal magyarázta, hogy a szeptember 24-én közzétett vizsgálati jelentés nem tartalmazhatta az azóta lefolytatott büntetőeljárási cselekmények értékelését.