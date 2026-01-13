bűnügyházibulikazincbarcika
Belföld

Egy nőt megkéselt, egy másikat pedig fojtogatott a házibuliban egy férfi Kazincbarcikán

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 13. 15:34

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Kazincbarcikai Járásbíróság azt a férfit, aki egy nőt megkéselt, egy másikat pedig fojtogatott részegen egy házibuliban. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint tavaly március elsején három nővel együtt iszogatott az egyikük kazincbarcikai lakásának a konyhájában.

Az este folyamán a férfi többször is összebalhézott két nővel. Az egyiküket többször megütötte, és combon szúrta, másikuknak pedig a nyakát szorongatta két kézzel többször is. Az egyik áldozata nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, míg a másik könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Miskolci Járásbíróság egy év tíz hónap börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt súlyos testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt. Súlyosító körülményként értékelték a terhelt büntetett előéletét és azt, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a férfi részbeni beismerő vallomása.

Az elítélt enyhítés érdekében fellebbezett.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Schóbert Norbiék gépe nem tudott leszállni Ferihegyen: „Körözünk, amíg van üzemanyag"
Vidnyánszky Attila visszaszólt Nagy Ervinnek: „A Zámbó Jimmy-alakításod bátorít fel ennyire?”
Mangó Gabriella: Orvosként azért imádkozom, csak nehogy kórházba kerüljek
Így néz ki az űrből a behavazódott Magyarország
Donald Trump amerikai elnök.
Trump üzent az irániaknak: A segítség úton van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik