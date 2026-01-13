Egy nőt megkéselt, egy másikat pedig fojtogatott a házibuliban egy férfi Kazincbarcikán

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Kazincbarcikai Járásbíróság azt a férfit, aki egy nőt megkéselt, egy másikat pedig fojtogatott részegen egy házibuliban. A Miskolci Törvényszék tájékoztatása szerint tavaly március elsején három nővel együtt iszogatott az egyikük kazincbarcikai lakásának a konyhájában.

Az este folyamán a férfi többször is összebalhézott két nővel. Az egyiküket többször megütötte, és combon szúrta, másikuknak pedig a nyakát szorongatta két kézzel többször is. Az egyik áldozata nyolc napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket, míg a másik könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Miskolci Járásbíróság egy év tíz hónap börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte az elkövetőt súlyos testi sértés bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt. Súlyosító körülményként értékelték a terhelt büntetett előéletét és azt, hogy cselekményét büntetőeljárás hatálya alatt követte el. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor a férfi részbeni beismerő vallomása.

Az elítélt enyhítés érdekében fellebbezett.