„Fél percen belül így jöttünk sorban: Mészáros Lőrinc, Orbán Viktor, Németh Hanna, Magyar Péter”

Mennyivel járnak jobban az Otthon Starttal azok, akik egyébként is most vettek volna fel lakáshitelt? Mennyi a valószínűsége annak, hogy Mészáros Lőrinc és Tiborcz István az ország legsikeresebb vállalkozói? És annak, hogy 2010 óta Mészáros Lőrinc mindkét szombati szülinapján elvigyék az ötöslottót? – Németh Hanna segítségével ma már mindannyian birtokában lehetünk a helyes válaszoknak.

Hanna matematikus, Montessori-matematika-oktató és két gyermek édesanyja. Hanna – I love matek néven a Facebookon, a TikTokon és az Instagramon publikál rendszeresen videókat. A cél? Közérthetően segíteni az embereknek gondolkodni tanulni, egyúttal megmutatni, hogy a matematika igenis csodálatos. Ehhez pedig ugyanúgy adhat apropót a Jóbarátok vagy a Dragon Ball valamelyik jelenete, mint Orbán Viktor, Bayer Zsolt vagy Karácsony Gergely egyes megszólalásai.

Jelenleg a BME számítógépes és kognitív idegtudomány szakára jár mesterképzésre – egyik órája előtt ültünk le vele beszélgetni, nem sokkal azt követően, hogy nyilvánosan bocsánatot kért amiatt, hogy az egyik – Magyar Péter megszólalása által ihletett – videójában téves állításokat tett, mivel nem vette észre, hogy a felvételnek, amiből dolgozott, előzetesen levágták az elejét.

Ez a csaj is beállt a fideszes hazug propagandisták közé

– ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel kellett szembenéznie ezt követően. Kérdezem, hogy esnek neki az ilyen visszajelzések, de azt állítja, nem érdekli, hogy mások mit gondolnak. Inkább az zavarja, hogy az emberek így gondolkodnak.

„Igazából mindkét oldalnál azt látom, hogy sokan bármit vakon elhisznek. Nem nézik meg a mondanivalót vagy a jelentéstartalmat, nem értelmezik a gondolatokat, hanem egyből címkéznek. Tele vannak vak hittel, agresszióval, sokszor csak bántani akarják a másikat. Kiábrándító, hogy már nem lehet egy embernek csak úgy, magától valamilyen véleménye, nem fogalmazhat meg kritikát, mert rögtön megkapja, hogy valaki biztosan lefizette ezért.”

Pedig ő most is, ahogy eddig bármikor, csak szerette volna gondolkodásra ösztönözni követőit. Csakhogy ma már, ahogy kérdésekkel provokálnak az újságírók, úgy – amint egy hozzászólásban is fogalmaztak – gondolkodással provokál a matematikus. Hanna úgy érzi, rengeteg munka van még hátra.

Olykor egyébként sikerrel jár.