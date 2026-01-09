Kocsival követte, ellenőrizte, és hívások, üzenetek százaival zaklatta a válófélben lévő nejét egy férfi

Képtelen volt elfogadni egy péceli férfi, hogy tönkrement a házassága és hogy el akar válni tőle a neje. Rendszeresen követte, zaklatta az asszonyt, és gyakorlatilag ellenőrizni akarta a nő minden cselekedetét. A Gödöllői Járási Ügyészség tiltott adatszerzés bűntette és más bűncselekmény miatt állítja bíróság elé a férfit.

A Pest Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfinak megromlott a házassága, és a felesége már négy és fél éve közölte vele, hogy befejezte vele a közös életet. A nő elkezdte kialakítani a saját, külön életét, tanulni kezdett, és a barátnőivel szervezett közös programokat.

A férfi nem tudta elfogadni, hogy a felesége már nem foglalkozik vele és el akar tőle válni. A férfi egyre többször veszekedett a nővel, és elkezdte őt ellenőrizni. A férfi rendszeresen követte az asszonyt gyalog és autóval, belenézett a nő telefonjába, és még a gépkocsijának kilométeróra-állását is ellenőrizte.

Az asszony felszólítására a férfi 2022 októberében elköltözött a közös ingatlanukból, de a nő utáni vizsgálódást nem hagyta abba. A férfi rendszeresen visszajárt a házba, átkutatta a nő dolgait, elolvasta a neki küldött üzeneteket, e-maileket. A nő hiába kérte a férfit, hogy hagyja békén, az nem volt hajlandó elfogadni szakításukat.

Különválásuk után több százszor hívta a nőt, és több száz szöveges üzenetet is küldött neki. A férfi az egyik alkalommal, amikor visszament a házba, magához vette a nő konyhapulton hagyott telefonját, és saját telefonjával videón rögzítette az üzeneteit, magánlevelezését, videóit és fényképeit. A férfi közölte az asszonnyal, hogy a kimentett adatokkal vissza fog élni, és azokat elküldi a nő munkahelyének is. A férfi zaklató magatartásának akkor lett vége, amikor az asszony feljelentést tett a rendőrségen.