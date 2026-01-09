Három kisgyereket mentettek ki a rendőrök egy lakhatatlan épületből Kőbányán – videó

Kőbányai rendőrök egy víz és áram nélküli, fóliával takart ablakú, lakhatatlan, romos épületben találtak rá három kisgyerekre kedd este – számolt be róla a Rendészeti Államtitkárság.

A rendőrök kiemelt ellenőrzés céljából, elhagyatott területek után kutatva jelentek meg az épületnél, ahol hangokra lettek figyelmesek, és, amikor felkutatták a hang forrását, kiderült, hogy egy fiatal férfi a három gyerekével – egy 2,5 éves kisfiúval, illetve egy 5 és egy 7 éves kislánnyal – tartózkodik ott.

Az épületnek szinte egy ablaka sincs, a rendezetlen helyiségben egy összetákolt kályha állt. Emlékeztetőül: kedden már napközben is alig ment fagypont fölé a hőmérséklet. A férfi azt mondta, hogy az éjszakát szerették volna ott tölteni, és másnap az első vonattal utaztak volna haza vidékre.

A gyerekeket előbb a X. kerületi rendőrkapitányságra szállították, majd felvették a kapcsolatot a gyermekvédelmi szolgálattal, melynek tagjai gondoskodtak az elhelyezésükről. A 23 éves ozorai apa ellen kiskorú veszélyeztetése bűntettének gyanúja miatt büntetőeljárás indult.