vitályos eszterátölel a pilis-dunakanyarállami támogatás
Belföld

10 milliós állami támogatást kapott a Vitályos Esztert óriásplakáton reklámozó egyesület

mti
admin Spirk József
2026. 01. 09. 20:10
mti

Több mint 10 millió forintot kapott a kormánytól az elmúlt években az az egyesület, amely óriásplakáton népszerűsíti a választókerületében a kormányszóvivőt – derítette ki az RTL Híradó.

Az Átölel a Pilis-Dunakanyar Szövetség a Híradó szerint már évekkel ezelőtt „okos, elhivatott és tapasztalat” vezetőnek mutatta be Vitályos Esztert, aki „cserébe” saját programját is róluk nevezte el. A szövetséggel azóta is annyira jó a kapcsolat, hogy a honlapon szinte csak Vitályos fotói láthatók.

A kormányszóvivő választókörzetében az elmúlt hetekben olyan Vitályost reklámozó óriásplakátok jelenek meg, amelyeken egy hasonló nevű, Átölel a Pilis-Dunakanyar Egyesület szerepel finanszírozóként.

Vitályos Eszter a csütörtöki kormányinfón azt állította, a szervezet kérte meg őt, hogy használhassák a képmását, azt pedig nem tudja, mennyi állami pénzt kaphattak.

Az RTL szerint az állami támogatások a sportegyesületként bejegyzett szervezet bírósági papírjaiból kiszámolható. A Magyar Falu Programban 2022 óta összesen 6 millió forintot, a Hungarikum programban pedig 4,5 milliót kaptak.

Az RTL Híradónak nyilatkozó szakértő szerint ilyen módszerekkel torzul a jelöltek közti verseny. Az egyesület vezetőjét és a kormányszóvivőt hiába keresték.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A rendőrség szerint nem úgy volt a történet, ahogy a kamionos állítja a felkapott videójában
Gyorsan lezárta a rendőrség a fideszes jelölt vadászbalesetének vizsgálatát
Mínusz 34.1 fok Baján, mínusz 30 Tatabányán – messze vagyunk még a legnagyobb januári hidegektől
Megszüntették a Ruszin-Szendi Romulusz ellen indított rendőrségi eljárásokat
Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik