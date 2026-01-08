Az állam Orbán Viktor arcképével ellátott kampánykiadványt küld ki a gondosórát használó időseknek, írja Hadházy Ákos független parlamenti képviselő. A füzet tele van arról beszámoló cikkekkel, hogy mi mindent tesznek a fideszes politikusok a nyugdíjasokért.

A gondosóra egy 65 év felettiek számára az állam által ingyenesen biztosított jelzőkészülék, amellyel egészségügyi vészhelyzet esetén vagy más helyzetekben segítséget lehet kérni. Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó korábban közölte, hogy április 1-től azok a 80 év felettiek is kapnak gondosórát, akik nem igényeltek. Az eszközt már többször felhasználta kampánycéljaira a Fidesz.

Ha az állam – adófizetői pénzekből – beavatkozik a választás kimenetelébe az egyik párt mellett kampányolva, az választási csalás. Ez a konkrét eset (is) azonban költségvetési csalás is, hiszen a gondosóra fenntartásához egyáltalán nem lenne szükség ilyen lap terjesztésére, az erre költött pénz törvénytelen

– írja Hadházy.

A parlamenti képviselő azt ígéri, hogy az újság fotóit elküldi az Integritás Hatóságnak és az Európai Csalás Elleni Hivatalnak, az OLAF-nak is. Az utóbbi hivatal azért érintett az ügyben, mert a Gondosóra Programot részben EU-s forrásból finanszírozzák. Hozzáteszi, hogy az Integritás Hatóságnál és a NAV-nál eddig is zajlottak vizsgálatok, mert a gondosóra-rendszer – mint fogalmaz – „kialakításáról és üzemeltetéséről eddig is tudni lehetett, hogy milyen hatalmas lopás”.