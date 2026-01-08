Norvégiában fogtak el egy gyermekpornográfiával gyanúsított magyar férfit

Gyermekpornográfiával gyanúsít a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy 45 éves budapesti férfit, akit a norvég hatóságokkal együttműködve Oslóban sikerült elfogni – írja a police.hu.

A hatóságok tavaly kezdtek el nyomozni egy gyermekpornográfiával kapcsolatos ügyben. A bizonyítékok alapján kiderült, hogy a gyanúsított Zs. György 2024 augusztusában három nap alatt összesen 144 gyermekpornográf felvételt töltött fel egy internetes fájlmegosztó portálra, melyeken 14 és 18 év közötti fiatalok szerepeltek.

A férfi nem először követett el ilyen bűncselekményt: 2019-ben kétrendbeli gyermekpornográfia miatt már 4 év börtönbüntetésre ítélték, ami 2020 őszén emelkedett jogerőre. Többéves börtönbüntetését követően feltételesen szabadságra bocsátották Zs. Györgyöt, aki ezen időszak alatt, visszaesőként töltötte fel az internetre 144 gyermekpornográf tartalmat.

A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsított norvég IP-címekről érte el az internetet, így feltételezték, hogy Norvégiában tartózkodhat. Már tavaly ősszel nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene. A magyar fejvadászok ezután kapcsolatba léptek a norvég társszervekkel, majd az együttműködésnek köszönhetően megállapították, hogy a körözött személy az Oslohoz közeli Hønefoss településen tartózkodik, ahol bolti eladóként dolgozik egy helyi üzletben.

A férfi bujkálása október 29-én ért véget, amikor a norvég rendőrség egy oslói utazása során elfogta. Magyarországra szállítását az Országos Rendőr-főkapitányság alá tartozó Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) szervezte meg. Január 6-án a NEBEK és a Készenléti Rendőrség munkatársai hozták haza, majd adták át a KR NNI munkatársainak.

A gyermekvédelmi nyomozók gyermekpornográfia miatt gyanúsítottként hallgatták ki a férfi, aki megtagadta a vallomástételt. Zs. Györgyöt a rendőrök bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.