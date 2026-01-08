A havas időjárás miatt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti, lassíthatja a vonatforgalmat főként a hóeséssel, erősebb széllel érintetett térségekben, ezzel együtt a vonalakon folyamatos a közlekedés, írja a Mávinform.

Az ország egyik legforgalmasabb, Budapest-Cegléd-Szolnok és a Budapest-Cegléd-Szeged között közlekedő vonalán jelentős késésekre, kimaradó vagy rövidebb szakaszon, illetve Újszászig közlekedő járatokra kell számítani Üllő és Monor közötti felsővezeték-szakadás miatt.

Hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő járatokra lehet számítani a Budapest–Vác–Szob vasútvonalon, mert váltóhiba miatt Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.

Az S71-es vonatok – néhány reggeli kivétellel – csütörtökön csak Vác – Rákospalota-Újpest között közlekednek, a Nyugati pályaudvar eléréséhez az S70-es és G70-es járatokat, valamint a 12-es, 14-es villamost és az M3-as metrót vehetik igénybe, melyen a vasúti jegyek is érvényesek. A G71-es vonatok nem közlekednek.

Almásfüzitőn váltóhiba nehezíti a közlekedést, emiatt az S10-es vonatok Almásfüzitőn megállás nélkül áthaladnak.

Csütörtök reggel a Százhalombatta felől Érd alsón át Budapestre tartó G40-es vonatok terelve, Érd felső felé közlekednek. Érd alsó helyett Érd felsőn szállhatnak fel, Tétényligetet nem érintik ezek a járatok.

A MÁV megjegyzi, hogy az ország valamennyi Volán buszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket.