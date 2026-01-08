erdőfilemon mihálygyanúsításlomkoronasétány
Utolértük a volt polgármestert, aki a lomb nélküli lombkoronasétány miatt lett gyanúsított

24.hu
admin Horváth Csaba László
2026. 01. 08. 12:30
24.hu

Csütörtökön derült ki, hogy a NAV Bűnügyi Főigazgatósága gyanúsítottként hallgatta ki az egykori nyírmártonfalvai polgármestert. Filemon Mihályt jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérletével és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják. A volt településvezető azzal vált hírhedtté, hogy lomb nélküli lombkoronasétányt építtetett a település határába.

Az ügyészség megalapozott gyanúja szerint a volt polgármester úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni pályázaton keresztül, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot. A vádhatóság is megállapította, hogy a pályázat egyik fő célja, a Nyírmártonfalva határában lévő erdei kirándulóhely kialakítása során a lombkoronasétány funkciója azért hiúsult meg, mert a gyanúsított 2022 nyarán az erdős terület fáit kivágatta, így megszűnt a lombkoronaszint.

Megkerestük az ügyben Filemon Mihályt meggyanúsítása részleteiről érdeklődve. A volt polgármester indulatosan annyit közölt:

Nem vagyok közszereplő. Felejtsenek el most már végre.

Ezután bontotta a vonalat. Az ügyészségi közlemény egyébként kitért rá, hogy Filemon rövid vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését, és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen.

Mint a 24.hu korábban megírta, a volt polgármester összességében több száz millió forint támogatást vett fel. A kivágott fákról lapunknak azt mondta, szerinte az egész azon csúszott el, hogy nem írták le, milyen magasnak kell lennie a lombnak, így a 20 centis facsemete és a 20 méteres fa egyaránt megfelelt a kiírásnak. Erről szólva úgy fogalmazott: „Arról, hogy a kiírás nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna, én nem tehetek.”

„Nem jók az államkincstár adatai" – több száz millió forint támogatást vett fel a lombkoronasétánnyal hírhedtté vált polgármester
Az idei önkormányzati választáson leváltott Filemon Mihály összesen több mint 665 millió forintnyi uniós forrást nyert el az elmúlt években, igaz, nem vette fel az összes pénzt.

