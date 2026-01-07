Mecsetet nyitnak Szombathelyen

Mecsetet nyitnak várhatóan már a jövő hónapban Szombathelyen – közölte a Magyar Iszlám Közösség szerdán a közösségi médiában.

A Magyar Iszlám Közösség egy nagy lépést tett előre: Szombathelyen megvásároltunk egy bezárt vendéglátó helyiséget, amelyet – Allah segítségével – mecsetté és közösségi térré szeretnénk alakítani

Kovács Miklós Ahmed, a Magyar Iszlám Közösség alelnöke és vallási vezetője lapunk kérdésére elmondta: Szombathelyen és a tágabb értelemben vett környéken – kisebb ausztriai településeket is ideértve – 100-120 muszlim hívő él. Ők jellemzően Ausztriába járnak, vallási eseményekre. A legközelebbi imaház Szombathelytől nagyjából negyven kilométerre található a határ túloldalán.

Van igény rá, hogy legyen mecset Szombathelyen. Ez már évek óta napirenden van, de most realizálódott, miután meg tudtunk venni egy helyet

– fogalmazott Kovács Miklós Ahmed.

A bejegyzésben azt írták, hogy reményeik szerint már az iszlám böjti hónapban, Ramadánkor megnyithat az imaház. A Ramadán az idén február 17 és március 19 közé esik.

A Magyar Iszlám Közösség a történelminek tartott egyházakhoz hasonló státuszban, bevett egyházként működik Magyarországon 2012 óta. Az iszlám vallási közösséget 1988-ban jegyezte be egyházként az akkori Állami Egyházügyi Hivatal, majd 1990-ben ezt a Fővárosi Bíróság bejegyzése ezt megerősítette. Az egyház központja Budapesten található, de számos magyarországi településen működtetnek imahelyeket, így Győrben, Debrecenben, Pécsen és Siklóson is.

