Sulyok Tamás senkinek sem adott kegyelmet az elmúlt fél évben

Összesen 378 kegyelmi kérvény érkezett Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz 2025. július 1-je és december 31-e között, de az államfő mindet elutasította – vette észre a Népszava. Tavaly az első félévben 311 kérvény érkezett, ezek közül négy ember részesült elnöki kegyelemben. 2024 márciusi hivatalba lépése óta a köztársasági elnök összesen 1369 kegyelmi döntést hozott: négy kivételével minden kérelmet elutasított.

Sulyok Tamás érkezésével újabban már a Sándor-palota honlapján hozzák nyilvánosságra a kegyelmi döntéseket, a korábbi Igazságügyi Minisztérium által közzétett statisztikák helyett. Ám az továbbra sem változott, hogy kizárólag számokat közölnek, azt nem részletezik, hogy milyen ügyekben született döntés.

A legtöbb kegyelmet 2023-ban adta Novák Katalin. Ekkor – a pápalátogatásra hivatkozva – 40 kérelmezőt részesített kegyelemben, köztük a leghíresebb Kónya Endrének, a bicskei gyermekotthon pedofilügyben kényszerítésért elítélt igazgatóhelyettesének az ügye volt, melynek kitudódása alapvető változásokhoz vezetett a hazai belpolitikában.