Navracsics szerint Nemesbük megkapta azt, ami jár neki: ha tízezer forint, akkor tízezer forint

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint Nemesbüknek 10 450 forint járt vissza, ennek szerinte örültek az ottaniak – mondta el a tárcavezető az önkormányzati érdekképviseletekkel közösen tartott sajtótájékoztatón újságírói kérdésre.

A kérdés egész pontosan így szólt: „Ön mire költene tízezer forintot?” – miután a riporter felvezette, hogy akadt olyan település, mely a tavalyi év utolsó napján 10 450 forint vissza nem térítendő támogatást kapott a kormánytól.

Az, hogy én mire költenék, az teljesen másodlagos. Soha nem akarom megmondani a polgármestereknek, mire költsék. Ez egy visszajáró pénz, Nemesbüköt illeti. Ha nem adnánk oda, az lenne a probléma. Akkor kérdezhetnének. Na és? Most megkapja, ami jár neki. Ha tízezer forint, akkor tízezer forint. Szerintem az ottaniak örültek ennek a tízezer forintnak is

– válaszolt Navracsics.

A sajtótájékoztató apropója egyébként egy háromoldalú egyeztetés volt Navracsics Tibor tárcavezető miniszter, Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke, Gödöllő polgármestere és Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ) elnöke, Mátészalka polgármestere között.

Nincs meg a települések működésének biztonsága 2026-ban. Toldozás-foldozás van, kiszolgáltatottság politikai erőknek. Csomó olyan dolog, ami alapján nem tudunk magyarázatot találni, hogy ez miért kapott annyi pénzt, ő meg miért nem kapott semmit. Ezeket mind rendezni kellene

– hangsúlyozta beszédében Gémesi György, aki elmondása szerint már nagyon várta ezt a találkozást, amire „végül is 15 év kormányzás után, három hónappal a választások előtt került sor”. Gödöllő független polgármestere hozzátette: nem az önkormányzatok és a kormány közötti vita a cél, hanem a települések biztonságos működése. Külön kiemelte, hogy az építési szabályozások kérdését mindenképp tisztázni kell, mert a jelenlegi állami szabályozás teljes mértékben átlép az önkormányzatokon – ennek megszüntetésére kérte is a minisztert.

Hanusi Péter megengedőbben fogalmazott – inkább finomhangolásról beszélt az önkormányzatok működésével kapcsolatban Mátészalka fideszes polgármestere. Szerinte mind a korábbi decentralizációnak, mind a centralizációnak voltak erényei, ezek összevetésével kell egy hatékony rendszert kialakítani.

Navracsis kiemelte, abban egyetértettek, hogy az önkormányzatiság reformja nem érintheti azt az alapvetést, hogy Magyarországon minden települést megillet az önkormányzatiság joga. A miniszter elmondása szerint a kormány biztosan nem hozza nyilvánosságra az egyeztetések eredményeként megszülető javaslatcsomagot a választások előtt. Riporteri kérdésre, miszerint ezt nem tartja-e aggályosnak, a tárcavezető annyit válaszolt: nem. Majd visszakérdezésre eggyel részletesebben is kifejtette a válaszát: nem nagyon.