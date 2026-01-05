Magyar azt ígéri, a következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót már nem Orbán tartja

Kezdésképp Magyar Péter mindenkinek egészségben és rendszerváltásban gazdag 2026-ot kívánt. Kármán András, a Tisza gazdaság- és adópolitikai tanácsadója és a kormányprogram egészéért felelős Tanács Zoltán is ott áll mellette.

Egy bukott miniszterelnök mesedélelőttjét hallottuk. Mindenről volt szó: 8 dimenziós összeesküvésekről és a valóság teljes letagadásáról. Egy dologról nem volt szó: magyarok millióinak mindennapjairól

– mondta Magyar, kiemelve, hogy sem az egészségügyről, sem a széteső vasúti közlekedésről nem beszélt. „Annyit tudok mindenkinek ígérni, hogy a következő miniszterelnöki nemzetközi sajtótájékoztatót nem Orbán Viktor fogja tartani” – mondta Magyar.

Elmondta azt is, hogy nem lett repülőrajt, tovább robog az infláció.