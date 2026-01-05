figyelmetlenségföldvári attilapolgári andrássörétes fegyver
Nem műszaki hiba, hanem figyelmetlenség okozhatta a fideszes képviselőjelölt vadászbalesetét

Balázs Attila / MTI
Polgári András, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója beszédet mond a SzakMAfest című rendezvény megnyitóján, Nyíregyházán 2024. szeptember 18-án.
2026. 01. 05. 16:32
Polgári Andrásnak, a Fidesz nyíregyházi képviselőjelöltjének súlyos balesetét a jelek szerint saját figyelmetlensége okozhatta. Bár a lapunk által megkérdezett szakértő szerint a vadászat megfelelő körültekintéssel biztonságos tevékenység, az önsebzéssel végződő vadászkalandok többnyire amiatt történnek, hogy valaki elmulasztja betartani a szabályokat.

Nem a fegyver műszaki hibája, inkább figyelmetlenség okozhatta a fideszes képviselőjelölt súlyos vadászbalesetét egy általunk megkérdezett szakértő szerint. Mint lapunk hétfőn megírta, a Fidesz nyíregyházi országgyűlési képviselőjelöltje, Polgári András egy december 28-án tartott vadászaton lábon lőtte magát az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén. A politikust súlyos sérüléssel kórházban ápolják. Értesülésünk szerint Polgári puskája telefonálás közben sülhetett el. Lapunk úgy tudja, a férfit azóta többször meg kellett műteni.

Nem valószínű a műszaki hiba

Megkérdeztük Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét – aki maga is gyakorló vadász – arról, hogyan történhet meg egy ilyen baleset. A vadászbaleseteknek – függetlenül attól, hogy a vadász önmagát vagy mást sebesít meg – elvileg a szakértő szerint két oka lehet:

