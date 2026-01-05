Nem műszaki hiba, hanem figyelmetlenség okozhatta a fideszes képviselőjelölt vadászbalesetét

Nem a fegyver műszaki hibája, inkább figyelmetlenség okozhatta a fideszes képviselőjelölt súlyos vadászbalesetét egy általunk megkérdezett szakértő szerint. Mint lapunk hétfőn megírta, a Fidesz nyíregyházi országgyűlési képviselőjelöltje, Polgári András egy december 28-án tartott vadászaton lábon lőtte magát az Újfehértói Földtulajdonosok Vadásztársasága területén. A politikust súlyos sérüléssel kórházban ápolják. Értesülésünk szerint Polgári puskája telefonálás közben sülhetett el. Lapunk úgy tudja, a férfit azóta többször meg kellett műteni.

Nem valószínű a műszaki hiba

Megkérdeztük Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét – aki maga is gyakorló vadász – arról, hogyan történhet meg egy ilyen baleset. A vadászbaleseteknek – függetlenül attól, hogy a vadász önmagát vagy mást sebesít meg – elvileg a szakértő szerint két oka lehet: