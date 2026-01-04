szegvárgyilkosság
Lakótársa vert agyon egy mozgáskorlátozott férfit Szegváron

2026. 01. 04. 20:41

Megöltek egy férfit Szegváron péntek éjjel, a gyanúsított az áldozat lakótársa, akivel italozás közben fajult el a vita – derült ki az RTL Híradóból.

A mozgáskorlátozott férfi a lakás tulajdonosa volt, vele élt a házban a gyilkosság gyanúsítottja. A két férfi és egy vendég együtt italozott, majd miután a vendég elaludt, a házigazda és lakótársa összeveszett. A csatorna információi szerint a tulajdonos csúnyán szólt a férfira, aki emiatt rátámadt a mozgáskorlátozott társára. Olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen meghalt. A falubeliek szerint a két férfi problémamentes volt, ám ha ittak, akkor szinte minden alkalommal összeverekedtek.

A férfival a csatorna által megszólaltatott falubeli ismerőse az eset után találkozott, és mikor kezet akartak fogni, a gyanúsított azt válaszolta:

Nem fogok kezet, mert véres.

Mikor visszakérdezett, hogy megint összevesztek-e a tulajdonosan, igenlően felelt.

A rendőrség őrizetbe vette a támadót, és kezdeményezte a letartóztatását.

