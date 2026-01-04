Szabadon engedték a két hónapja elgázolt fülesbaglyot

Újra szabad az az erdei fülesbagoly, amelynek a mályi madármentők mentették meg az életét, miután egy gázolás során súlyosan megsérült – derült ki az RTL Híradóból.

A madár körülbelül két hónapja került be a gondozásukba súlyos állapotban, napokig küzdöttek az életéért. Az állatnak súlyos belső vérzése volt, és a szeme is megsérült, ám sikeresen felépül, most engedték vissza a természetbe. A madár fajtársai közt gyógyulhatott, három másik fülesbagoly él még a mentőknél. Egyikük már nyolc éve, mivel nem tudott százszázalékosan felépülni ahhoz, hogy visszaengedhessék a természetbe.

Az erdei fülesbaglyok télen csapatostul érkeznek Magyarországra, gyakran szenvednek balesetet az utak mentén.

