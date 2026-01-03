21 kutatóközpontközvélemény-kutatásszatmáry ktristóffidesz
Megmérték, ki nyerne abban a választókerületben, ahol a legszorosabb volt 2022-ben az eredmény

Marjai János / 24.hu
A fideszes Szatmáry Kristóf nem áll jól a felmérés szerint.
2026. 01. 03. 07:21
Hiába indul újra a 2022-ben győztes ellenzéki jelölt Vajda Zoltán, valamint hiába indítja el a DK parlamenti képviselőjét, Kocsis-Cake Oliviót és Mi Hazánk Zsidró Lászlót, a Tisza jelöltje 16 százalékkal verné Szatmáry Kristóf fideszes jelöltet a Budapest 14. választókerületében a 21 Kutatóközpont felmérése szerint, amit a Telex ismertetett.

Ez a választókerület, amely Budapest XVI. kerülete mellett most már X. és XVIII. kerület egy része is hozzátartozik, azért is érdekes, mert 2022-ben itt volt a legszorosabb eredmény, az ellenzéki összefogás jelöltje, Vajda Zoltán alig fél százalékkal verte csak meg Szatmáryt. A decemberben készült kutatás szerint a Tiszás jelölt 49 százalékot kapna, a fideszes 33 százalékot, a függetlenként induló Vajda 12 százalék szavazna, a mihazánkosra 3, DK-s Kocsis-Cake-re pedig csak két százalék.

A részvételüket biztosra ígérők között még nagyobb a tiszás jelölt előnye, 52 százalék szavazna rá és csak 34 százalék a fideszes Szatmáryra.

A pártok között a Tisza még jobban szerepelne: 57 százalék szavazna rájuk a választókerületben, a Fideszre pedig 30 százalék. A Mi Hazánk 5, a DK és a Kutyapárt 4-4 százalékon áll a felmérés szerint.

A választáson való részvételüket biztosra ígérők körében pedig egyenesen 60 százalékot mértek a Tiszának.

