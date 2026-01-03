4200 kamion vett részt a decemberi tüntetésen a szervező szerint

Hatásos volt a december 22-én tartott kamionos demonstráció, másnap már egyeztetésre hívtak minket – számolt be Orosz Tibor, a magyar kisfuvarozók szószólója, a tüntetés szervezője, aki szerint nem hivatalos adatok szerint 4200 kamion vett részt a budapesti demonstráción.

„Január 5-én ülünk le tárgyalni az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetésével. Amit szeretnénk, el fogjuk élni, ha nem, akkor megyünk tovább” – mondta Orosz Tibor.

Beszámolója szerint azóta szerint megalakították Magyar Független Fuvarozók Egyesületét, amely bejegyzés alatt van.

Mint ismert, az okozta a fuvarozók elégedetlenségét, hogy december közepén, egyik drasztikus útdíjemelésről döntött Lázár János közlekedési miniszter, majd szerintük a fuvarozókat elárulva kötött megállapodást a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületével a jövő évi tarifákról és szabályokról.