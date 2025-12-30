Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kedden folytatta, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos számháborúját Őrsi Gergely második kerületi polgármesterrel. A polgármester még vasárnap közölte a közösségi médiában, hogy a kormány 2026-ban már több mint négymilliárd forintot von el szolidaritási hozzájárulás címén a kerülettől, és arra a tényre is felhívta a figyelmet, hogy a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték.

Nagy Márton ezzel vitatkozva hétfőn „félrevezető és kisarkított politikai hangulatkeltést” emlegetett, és közzétett egy grafikont, amelyen azt részletezte, hogy a szolidaritási hozzájárulás számításának alapján képező iparűzési adóbevétel 2019 óta 7 milliárd forintról 2025-re 12,5 milliárd forint fölé nőtt a kerületben, ami mintegy 5,5 milliárd forintos emelkedést jelent. A grafikonon szereplő adatok ugyanakkor elismerik a polgármester alapállítását is, vagyis azt, hogy valóban 15-szörösére emelkedett a szolidaritási hozzájárulás mértéke az elmúlt hét esztendőben.

Őrsi Gergely erre egy kommentben szúrt oda a nemzetgazdasági miniszternek, aki szerinte a 2019-2025 között több mit 63 százalékos inflációt nem vette figyelembe.

Nagy Márton kedden újabb grafikont tett közzé a Facebook oldalán, azt magyarázva, hogy a vonatkozó időszakban nem csak az iparűzési adóbevétel nőtt jelentősen a kerületben, hanem a működési állami támogatás is. Ez szerinte közel megduplázódott: 3,7 milliárdról 6,4 milliárdra emelkedett.

Ha mindent összevetünk, akkor a kerület zsebében 2,7 milliárd forinttal, azaz 34 százalékkal több van, mint 2019-ben

– vonta le a következtetést a kerületi polgármesterrel folytatott vitájából a Facebookon a nemzetgazdasági miniszter, majd hozzátette, hogy „félrevezetés helyett tisztánlátás, hangulatkeltés helyett korrekt tájékoztatás” az elvárása. A miniszter az infláció alakulásával kapcsolatos polgármesteri észrevételre nem tért ki.